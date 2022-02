Drei Ungarn nach Einbruch-Serie ausgeforscht!

„In zwei Fällen benutzten sie LKW der Baufirmen, um das Diebesgut von den Baustellen an einen anderen Ort zu bringen. Einen LKW stellten sie anschließend zurück auf die Baustelle, den anderen ließen die Männer auf einem Parkplatz neben der Südautobahn zurück!“, berichten die Ermittler. Die Beute dürften die Männer nach Ungarn gebracht haben. Während einer der Beschuldigten sich mittlerweile in Haft befindet, halten sich die anderen beiden momentan vermutlich in Ungarn auf.