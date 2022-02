Wahrer Testspiel-Boom nach Maßnahmenlockerung

Bis Dienstag haben alle elf Klubs der Eliteliga zumindest ein Testspiel absolviert. Neun testen am Samstag, Rankweil und Wolfurt gehen am nächsten Dienstag zum ersten Vergleich auf den Platz. Wobei Rankweils Trainer Stipo Palinic noch gar nicht weiß, ob er im Spiel gegen die U18-Elf der Akademie Vorarlberg genügend Spieler zur Verfügung hat: „Acht Spieler sind derzeit wegen Infektionen oder als Kontaktpersonen abgesondert, wir trainieren oft nur mit sieben oder acht Spielern.“ Andere haben es da besser, wie Wolfurts Trainer Jokl Baur: „Derzeit sind alle dabei, ich hoffe, dass es so bleibt.“