Iranischer Schlepper (34) in Steyr festgenommen

Haftstrafe in Ungarn

Um sich einer Freiheitsstrafe in Ungarn zu entziehen, dürfte der Verdächtige versucht haben, in Oberösterreich unterzutauchen. Der 34-Jährige konnte schließlich am Mittwoch um 13.30 Uhr in Steyr festgenommen werden. Nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Steyr wurde der Iraner in die Justizanstalt Garsten eingeliefert.