Fahrunfähiger Audi-Lenker rast „Biene Maya“ um

Ein spektakulärer Unfall ereignete sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch am Schweizer Bodenseeufer! Ein 31-jähriger Audi-Lenker, der ohne Führerschein und in fahrunfähigem Zustand unterwegs war, crashte in der, unweit der Vorarlberger Grenze gelegenen Gemeinde Goldach, seinen A5 nach einer Irrfahrt in einem privaten Garten.