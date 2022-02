Achtjähriges Mädchen tot in Wald aufgefunden

Der leblose Körper eines achtjährigen Mädchens ist am Dienstagabend im Schweizer Könizbergwald in der Nähe von Bern aufgefunden worden. Die Hintergründe seien unklar, teilte die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mit. Aktuell könnten weder ein Unfall, noch eine Dritteinwirkung ausgeschlossen werden. Die Polizei erließ einen Zeugenaufruf.