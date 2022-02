Auto rast frontal in Bus: Lenker (51) sofort tot

Zu einem schrecklichen Unfall kam es am frühen Dienstagmorgen in der Nähe der bayrischen Stadt Memmingen. Ein 51-Jähriger war mit seinem Citroën frontal in einen Linienbus gekracht und noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Die 62-jährige Buslenkerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt.