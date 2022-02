Das Freitesten ist wieder ab Tag 5 möglich

Die Erfahrung allerdings habe gezeigt, dass die Wenigsten bereits am fünften Tag den erforderlichen CT-Wert von 30 oder darüber hätten. In diesem Fall würden sie am siebten oder achten Tag einen zweiten Term in zum Freitesten erhalten. „Wer noch Symptome hat, sollte auf diese Tests verzichten, um das System nicht zusätzlich zu belasten“, bat Rüscher.