OÖ: Das ist der neue Mann an der Spitze der SPÖ

Lange Karriere in der SPÖ

Lindner, der Ende Februar seinen 39. Geburtstag feiert, ist in der Partei schon lange aktiv. Er startete seine politische Karriere in der Sozialistischen Jugend Oberösterreich, deren Vorsitzender er während seines Studiums der Soziologie von 2005 bis 2011 war. Von 2015 bis 2018 saß er im Bundesrat, danach war er Abgeordneter zum oberösterreichischen Landtag. In seiner Wohngemeinde Kefermarkt im Mühlviertel ist der verheiratete Vater zweier Kinder seit 2015 Gemeinderat.