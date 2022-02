Lastwagen blieb in Schneechaos stecken

Der heftige Schneefall, der am Montagabend in weiten Teilen Vorarlbergs eingesetzt hatte, sorgte vielerorts für Chaos auf den Straßen. So etwa auf der S16 auf der Höhe von Bings. Dort war in der Nacht ein griechischer Lkw-Fahrer mit seinem Laster in Richtung Deutschland unterwegs. Auf der schneeglatten Straße aber kam er von der Fahrbahn ab, fuhr dabei einen Baum um und blieb schließlich in den Schneemassen stecken.