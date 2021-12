Libra/Diem-Schöpfer Marcus verlässt Facebook/Meta

Facebook, das sich erst kürzlich in Meta umbenannt hat, hatte das Digital-Geld unter Führung von Marcus entwickelt, überließ die Kontrolle darüber dann aber einem Verband mit Sitz in der Schweiz. Marcus war zuletzt verantwortlich für Facebooks Wallet - eine digitale Geldbörse. Die Wallet wurde von Calibra in Novi umbenannt. Während es digitale Portemonnaies von verschiedenen Anbietern geben kann, sollte nach bisherigen Plänen in Meta-Diensten wie WhatsApp und Messenger nur die hauseigene Wallet genutzt werden können.