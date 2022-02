Schwangere Journalistin darf doch nach Neuseeland

„Sind enttäuscht, dass es so weit kommen musste“

59 Dokumente hatte Bellis zuvor an die neuseeländischen Behörden geschickt - darunter Impfnachweise und Atteste über die Schwangerschaft. Doch ihr Antrag auf Rückkehr im Notfall wurde stets abgelehnt. Nun, nachdem ihr Fall Schlagzeilen gemacht hatte, wurde der Journalistin eine Lösung angeboten. Sie darf Anfang März einreisen, um ihre Tochter zur Welt zu bringen. „Wir sind sehr enttäuscht, dass es so weit kommen musste“, schrieb Bellis auf Instagram.