Schwangere Neuseeländerin bei Taliban gestrandet

Journalistin sitzt in Afghanistan fest

Im September stellte sie in Katar fest, dass sie schwanger war, obwohl ihr die Ärzte gesagt hätten, dass sie keine Kinder bekommen könne, berichtete Bellis in einem Artikel für den „New Zealand Herald“. Als sie wenig später in ihre Heimat zurückkehren wollte, sei ihr allerdings eine Einreisegenehmigung nicht erteilt worden. Neuseeland verfolgt eine strenge Covid-Politik mit rigorosen Einreise- und Quarantäneregeln, die dazu führen, dass Tausende Staatsbürger im Ausland festsitzen.