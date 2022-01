Top-Ergebnis für Triple-Juniorenweltmeisterin

Hätte es eine Kombi-Wertung der zweiten Europacupabfahrt in St. Anton mit dem ersten EC-Slalom in Zell am See gegeben - die Siegerin wäre Magdalena Egger gewesen. Nachdem sie auf den 2,15 Meter langen Abfahrtsskiern am Arlberg Zweite geworden war, gelang der Head-Pilotin die Umstellung auf die 60 Zentimeter kürzeren Slalom-Skier sehr gut.