Chiara Schuler räumt bei Landesmeisterschaft ab

„Ich habe schon damit gerechnet aber dass es nun so schnell und in einem Wettkampf passiert, hat mich dann aber doch etwas überrascht“, freut sich die gebürtige Bregenzerin vom TS Hörbranz, die bei der Mehrkampf-Staatsmeisterschaft am 12. Februar in Linz die 4000 Punkte anvisiert. „Mit den Leistungen vom Wochenende sollte das Ziel auf jeden Fall drin sein“, ist Trainer Sven Benning überzeugt und rechnet vor: „Mit einer 800m-Zeit von 2:20 Minuten würde sie bei 4165 Punkten liegen.“