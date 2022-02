Aktuell kein Recht auf Sonderbetreuung für Eltern

„Schließungen nicht angedacht“

Seitens der Bezirkshauptmannschaften, die als Gesundheitsbehörden prinzipiell für diese Schließungen verantwortlich sind, heißt es: „Behördliche Schließungen sind nicht angedacht.“ Auch im Elternbrief, der in Kindergärten mit großen Clustern an Eltern von nicht infizierten Kindern ausgegeben wird, steht explizit, dass „es aktuell nicht möglich ist, in elementarpädagogischen Einrichtungen Kontaktpersonen zu erheben und in Quarantäne zu setzen“. Gleichzeitig sollen Eltern ihre Kinder wenn möglich daheim betreuen.