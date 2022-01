Corona legt ganzen Kindergarten in Pucking lahm

Linz geht von hoher Dunkelziffer aus

Auch in den Linzer Schulen ist die Situation derzeit angespannt: Aktuell befinden sich 129 Klassen an 52 Schulstandorten im Distance Learning. Da in der Landeshauptstadt am Donnerstag nur 65 positive Corona-Schultests gemeldet wurden, geht die Behörde von einer hohen Dunkelziffer aus. Das Test-Chaos kritisiert Bürgermeister Klaus Luger (SP) scharf, er zeigt für die Forderung von Schülervertretern, die mündliche Matura auch in diesem Jahr nicht verpflichtend durchzuführen, Verständnis.