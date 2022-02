Steyrer und durstige Linzer Ärztin verurteilt

Das ging schnell: Am Landesgericht Steyr wurde jener 42-Jährige rechtskräftig zu Haft- und Geldstrafe verurteilt, der sich am 2. Jänner bei einer Corona-Demo in Steyr auch mit Polizisten geprügelt hatte. Dagegen setzt der Spruch des Landesverwaltungsgerichts in Linz einen vorläufigen Schlussstrich unter eine Party in Linz am 11. Jänner 2021 – eine durstige Ärztin hatte sich beschwert.