12 Kilo Hasch verkauft: Drogendealer gefasst

In der Wohnung des 45-Jährigen konnten Cannabis und Speed in geringen Mengen, Suchtgiftutensilien und mehrere Tausend Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung sichergestellt werden. Doch das war noch nicht alles. Nach weiteren Ermittlungen konnte dem Mann der Verkauf von mindestens zwölf Kilogramm Cannabiskraut und 45 Gramm Kokain an mehrere Abnehmer nachgewiesen werden. Der Villacher wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.