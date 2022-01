Neuer Stützpunkt für die mobile Hauskrankenpflege

In Frauenkirchen hat die Volkshilfe Burgenland einen neuen Stützpunkt eröffnet. Vorerst ist das vierköpfige Team in der Hauptstraße 21 untergebracht. In etwa einem Jahr soll der Stützpunkt in ein Neubauprojekt der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft umziehen. Dort will man auch betreutes Wohnen anbieten.