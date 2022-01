Alko-Lenker fuhr mit Auto Straßenlaterne nieder

Zu tief ins Glas geschaut hat ein Deutscher (51) am Sonntagvormittag in Vils im Tiroler Bezirk Reutte, bevor er sich hinter das Steuer seines Autos setzte. In weiterer Folge fuhr er eine Straßenlaterne nieder und schleifte diese mit. Einen Alko-Test verweigerte der 51-Jährige, der sich Verletzungen zuzog, jedoch.