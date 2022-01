Jugendlicher ballerte mit Schreckschusswaffe herum

Die Polizei konnte am Samstag gegen 0.30 Uhr früh einen Mann dabei beobachten, wie er in Steyr in der Josef-Wokral-Straße mit einer Waffe hantierte und diese abfeuerte. Im Bereich des dortigen Parkdecks wurde er sofort kontrolliert und die Schreckschusswaffe samt Munition, die er bei sich hatte, sichergestellt.