Gewählt wird am Faschingssonntag

Am 27. Februar stehen die Gemeinderatswahl sowie die Direktwahl der Bürgermeister in Tirol am Plan. Die „Tiroler Krone“ startete am Sonntag die intensive Wahl-Vorberichterstattung, die neben Zahlen und Fakten auch Skurriles und Lustiges umfasst. Dass diese Wahl am Faschingssonntag stattfindet, entbehrt nicht einer gewissen Süffisanz, ist aber wohl purer Zufall, auch wenn so manche Sitzung Faschingscharakter aufweist, sich dort einige wie Narren aufführen.