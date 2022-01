Verwaltungsgericht kippt Bescheid der Gemeinde

30 Jahre alte Verordnung repariert

Für die Gemeinde Tösens war diese Unterscheidung allerdings bis vor Kurzem nicht relevant, denn in der fast 30 Jahre alten Verordnung kommen Hunde, die „in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes“ gehalten werden, gar nicht vor. „Wir haben mittlerweile die Satzungsbestimmungen repariert“, erklärt BM Bernhard Achenrainer, „Schranz hätte aber einen Antrag auf Befreiung stellen müssen“. Für das LVG ist dies allerdings ein Rechtsirrtum. Überdies käme eine Steuerpflicht hinsichtlich der Hunde lediglich dann in Betracht, „wenn feststeht, dass die Hunde nicht zur Ausübung eines Berufes oder Erwerbes gehalten werden“. Der Beschwerde wurde also stattgegeben, der Bescheid aufgehoben. Nun muss die Gemeinde eruieren, ob es sich um „Arbeitshunde“ handelt oder nicht. BM Achenrainer: „Wir werden entgegenkommend entscheiden.“ Für Schranz, der auch im EU-Herdenschutzprojekt „LIFEstockProtect“ mitarbeitet, eine richtungsweisende Sache: „Wir sind voll in der Hundeausbildung, die Anzahl wird künftig steigen.“