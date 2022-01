Mit Moorstrategie 2030+ soll mehr Schutz kommen

Am 2. Februar, dem Welttag der Feuchtgebiete, wird die Moorstrategie 2030+ präsentiert. Warum ist der Erhalt unserer Moore so wichtig?

In Kärnten befinden sich 252 Moore und 335 Teilmoore. Diese sind Lebensräume mit besonderen ökologischen Qualitäten für unzählige Tier- und Pflanzenarten. Gestörte Moore werden von Kohlenstoff-Senken zu Treibhausgas-Quellen – etwa durch Entwässerung. Moore schützen vor Hochwasser, dienen als Wasserspeicher und sichern Trinkwasser.