Am vergangenen Montag haben sich viele den Film „Wannseekonferenz“ im ORF angeschaut. Ist es Ihnen dabei auch so ergangen wie mir? Haben auch Sie es beinahe nicht ertragen zu sehen, wie von 15 hochrangigen Nazis in wenigen Stunden geplant wurde, Millionen jüdischer Mitmenschen zu ermorden? Heute und morgen ist dieses Zeitdokument, das auf Basis eines Protokolls von Adolf Eichmann erstellt wurde, unter tvthek.orf.at noch zu sehen. Donnerstag haben wir der Befreiung von Auschwitz gedacht. Jeder Tag sollte ein Gedenktag sein, ein Tag der Erinnerung und Verantwortung, ein Tag für Zusammenhalt statt Hass.