Spaziergängerin (81) stürzte in Linz in die Donau

Am Freitag gegen 16 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Oberen Donaustraße in Linz Urfahr gerufen, weil eine Frau in die Donau gestürzt sei. Die Frau, eine 81-jährige Linzerin, war zuvor mit ihrem gleichaltrigen Gatten an der Donaupromenade spazieren. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte sie rund hundert Meter oberhalb der Nibelungenbrücke und fiel teilweise ins Wasser.