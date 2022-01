Hilfeschrei der Vorarlberger Pflegekräfte

Auf den drei großen Würfeln, die derzeit vom ÖGB-Haus in der Landeshauptstadt hängen, sind die Slogans „Schluss mit Sparen“, „Krise zeigt Pflegenotstand“ und „Pflegereform JETZT“ zu lesen, hinterlegt sind die Parolen jeweils mit einem Warnzeichen. Vorrangiges Ziel der Kampagne ist es, Aufmerksamkeit zu erzeugen: „Wir wollen nicht nur die Politik, sondern auch die Bevölkerung über die schwierigen Arbeitsbedingungen aufklären, unter denen das Pflegepersonal zu leiden hat“, erklärt der Landesvorsitzende der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft, Thomas Steurer. Zudem sei die Aktion auch als Wink an die Landesregierung zu verstehen: „Dass sich das Thema im Sand verläuft, wie manche Politiker wohl meinen, werden wir zu verhindern wissen. Wir machen weiter. Es sind auch wieder bundesweite Protestaktionen in Planung“, kündigt Steurer an. „Die Politik muss endlich aufwachen und sich mit uns an einen Tisch setzen, um eine Lösung zu finden. Das Pflegepersonal braucht Perspektiven, sonst werden immer mehr Mitarbeiter den Job an den Nagel hängen.“