„Herausforderungen konsequent entgegentreten“

Zukunftsthemen muss man rascher in Angriff nehmen

„Von der Bundesregierung erwarten wir uns, dass an verschiedensten Bereichen gearbeitet wird - vom Gesundheitssystem über Steuern, Klimaschutz, Bildung und Pensionen!“, fordert Jenewein. „Gerade was die Arbeitskräfte bis 2030 betrifft, müssen wir uns einer enormen Pensionierungswelle stellen. Es sind dann um fünf Prozent weniger Arbeitskräfte am Arbeitsmarkt verfügbar, gleichzeitig müssen wir aber für mehr Pensionen aufkommen.“