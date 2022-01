Bei Firmengründungen sind Frauen im Vormarsch

An Unternehmergeist mangelt es den Niederösterreichern offenbar nicht. Und den Niederösterreicherinnen ebenso wenig. Immerhin wagten sich im vergangenen Jahr trotz Pandemie 6699 Menschen an den Aufbau eines eigenen Unternehmens. Das waren um über 300 mehr als im Jahr davor. Und mehr als 47 Prozent der Neugründungen sind in Frauenhand. „So viele Jungunternehmerinnen gab es noch nie“, ist Wolfgang Ecker, Präsident der NÖ-Wirtschaftskammer, über diesem Rekordwert erfreut.