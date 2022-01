Vor Kontrolle geflüchtet und 2 Polizisten verletzt

Den Pkw stellte er in der Nähe der Plus-City ab und flüchtete vorerst zu Fuß. Mehrere Polizeistreifen, die sich an der Fahndung beteiligten, konnten letztendlich den 46-Jährigen in der Transdanubiastraße stellen und festnehmen. Das versuchte er mit Gewalt zu verhindern, indem er mit Fußtritten einen weiteren Kollegen verletzte und sich heftig wehrte.