So viele Neuinfektionen wie noch nie!

So hoch wie nie ist die Zahl an Neuinfektionen am Donnerstag in Kärnten. „Insgesamt wurden 2.318 Neuinfektionen vermeldet. Laut dem Prognose-Konsortium könnten die Neuinfektionen weiter steigen. „So wurde für Kärnten bis zum 2. Februar eine mögliche Inzidenz von 3.000 prognostiziert, heute lag diese bei 1.778,2“, gibt Gerd Kurath vom Landespressedienst am Donnerstag bekannt.