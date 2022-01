Schüler fordern faire Matura 2022

Die Matura steht am Ende jeder höheren Schulausbildung und ist nervenaufreibend. Der Jahrgang, der sich heuer der Prüfung stellt, hat es besonders schwer: Seit zwei Jahren muss er die Anti-Corona-Maßnahmen – von Distance Learning bis zu Maskenpflicht in der Klasse – mittragen. Weil damit der Druck steigt, Depressionen und Essstörungen entstehen können (wir haben berichtet), war der mündliche Teil der Reifeprüfung in den vergangenen zwei Jahren ja freiwillig. Geht es nach den Maturanten, soll das auch heuer so bleiben.