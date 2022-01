Kunststoffriese Alpla baut Megawerk in Mexiko

Das neue Alpla-Recyclingwerk liegt im Südosten von Mexiko, genauer in der Gemeinde Cunduacán im Bundesstaat Tabasco. 60 Millionen US Dollar - umgerechnet sind das etwa 54 Millionen Euro - wird der Bau der Anlage kosten. Das Werk „Planeta“ ist aber kein Alleingang von Alpla, sondern wird in einem Zusammenschluss mit Coca Cola FEMSA, dem größten Abfüller von Coca-Cola-Produkten weltweit, realisiert. Pro Jahr soll die neue Anlage mehr als 50.000 Tonnen gebrauchter PET-Flaschen verarbeiten können.