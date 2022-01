Bleibt uns die aggressive Stimmung erhalten?

„Krone“: Sie arbeiten in der Bundesstelle für Sektenfragen. Wie passen Verschwörungstheorien zum Sektierertum?

Ulrike Schiesser: Es gibt enge Verbindungen! Derzeit beraten wir oft Angehörige von Corona-Leugnern oder Impfgegnern. Diese sagen zu uns: „Der hat sich so verändert. Er ist fanatisch, will uns missionieren und ist nicht mehr zugänglich. Er verhält sich wie in einer Sekte!“ Sie wollen von uns wissen, was sie tun sollen.