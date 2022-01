Eiskanal-Lady aus dem Ländle hat alle überrascht

Wer hätte das gedacht? Nach nur drei Jahren im Bobsport geht für Magdalena Baur schon der Olympia-Traum in Erfüllung. Als Ersatz-Anschieberin für das rot-weiß-rote Bobteam der Damen besteigt die Lauteracherin am Freitag den Flieger Richtung China. Ein glücklicher Zufall spielte der 28-jährigen Ex-Leichtathletin allerdings bei der Nominierung in die Karten.