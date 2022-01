Für 15 Millionen vom Bund fehlt noch fixe Zusage

Bei der Finanz-Unterstützung des Bundes für die Ski-WM 2025 in Saalbach spießt es sich an Frage: „Was ist sportrelevant, was nicht?“ Laut OK-Chef Gensbichler soll aber noch im Jänner die Unterschrift folgen. Die zweite Europacup-Abfahrt ging an Jeff Read (Kanada) vorm Schweizer Kryenbühl – das freute Trainer Franz Heinzer, 1991 Weltmeister in Saalbach.