Blutverschmierter Mann stellt Polizei vor Rätsel

Laut Polizei kam der 74-Jährige am Dienstag gegen 10 Uhr von einer Wanderung im Bereich der Rodelhütte in Jenbach/St. Margarethen mit blutverschmiertem Gesicht nach Hause. „Gegenüber den Angehörigen gab der Mann an, dass er ab dem Kreisverkehr Jenbach bei der Ausfahrt der A12 keine Erinnerung mehr habe und die Fahrertüre eines Lkws aufgegangen sei.“ An der Jacke des Mannes konnten die Angehörigen Beschädigungen und Abriebspuren feststellen.