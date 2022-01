Vorarlberger heben bei Big Air in Crans Montana ab

Zuletzt gingen Noah Schallert und Julius Forer beim Weltcup im Stubaital Ende November an den Start. Eine lange Pause, welche die beiden Akrobaten auf Skiern jedoch gut genutzt haben. „Ich war viel Skifahren auf der Nordkette und habe dort an Basics gearbeitet. Letzte Woche hatten wir noch einen Trainingskurs am Kreischberg und im Absolut Park in Flachauwinkl als Vorbereitung auf den Europacup“, verrät der 20-Jährige, der für Crans Montana, aufgrund der noch jungen Saison, keine Experimente vorhat und stattdessen einen „Switch Double Cork 1440“ zeigen will - was grob eine rückwärts angefahrene Vierfachdrehung und doppelter Schraube bedeutet. „Das wichtigste für mich ist, meine Tricks sauber runterzubringen und Spaß zu haben“, fasst der Satteinser zusammen.