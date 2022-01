Starke Explosion erschütterte Zentrum von Athen

Die Detonation ereignete sich kurz nach 6.50 Uhr Ortszeit im ersten Stock eines Gebäudes, das nach Aussagen von Einwohnern gegenüber dem Nachrichtensender Skai leer stand und renoviert werden sollte. Die Explosion richtete schwere Schäden an Fassaden sowie in Büros und Wohnungen an. Bei dem Verletzten soll es sich laut „GR Times“ um einen 78-Jährigen handeln, der sich in dem Gebäude aufgehalten haben soll, in dem sich die Explosion ereignet hatte. Wegen des Feiertags hätten sich glücklicherweise nur wenige Menschen in der Gegend befunden.