Comeback des Juniorenweltmeisters wurde vorverlegt

Manchmal geht es schneller als erwartet. Das gilt auch für das Renncomeback des amtierenden Juniorenweltmeister Lukas Feurstein. Eigentlich hätte der 20-jährige Mellauer, der am 3. Dezember beim Europacup-Riesentorlauf in Zinal (Sz) gestürzt war und sich an beiden Schienbeinköpfen verletzt hatte, erst am Freitag sein erstes Rennen nach seiner Zwangspause bestreiten sollen. Jetzt darf der Head-Pilot, der sich gestern noch mit Papa Patrick im Skigebiet Mellau-Damüls vorbereitete, aber schon am Donnerstag ran. Der Grund: Der ursprünglich für Freitag geplante Europacup-Super-G in Saalbach wird in Anbetracht der schlechten Wetterprognosen schon einen Tag früher gefahren.