Geiselnehmer befindet sich wieder in Freiheit

Die Tat hatte der 28-Jährige genau geplant. Wie die „Krone“ ausführlich berichtete, zwang er den damals 32-jährigen Taxifahrer am Vormittag, mit ihm zum Bankinstitut zu fahren. Er marschierte mit ihm in die Filiale und schickte die Angestellten hinaus. Dann verschanzte sich der Täter mit seiner Geisel in der Bank und drohte, Sprengfallen zu zünden. Eine dieser Fallen hatte der Taxler am Körper.