Freiheitliche bringen „Super-Paket“ ein

Konkrete Vorschläge, um den Umgang mit der Pandemie ihrer Meinung nach zu verbessern, hat Salzburgs FP-Chefin Marlene Svazek. In der kommenden Woche wird sie ein „Super-Paket“ in den Landtag einbringen. „Dieses ist eine Anlehnung an positive Modelle aus anderen Ländern“, erklärt die Großgmainerin. Ein Beispiel darin wird die Schweiz sein.