Jubelnde Fußballknirpse trotzten Schiri-Eklat

Kopfschütteln in Wels

„Die auch vorsehen, dass jeder Spieler seine Trainings- und Spielbekleidung eigenhändig in die Waschmaschine geben muss“, schüttelte WSC-Hertha-Manager Gerald Perzy am Samstag beim 1:3 des Drittligisten gegen Viertligist St. Martin den Kopf. Obwohl das der große Comeback-Tag für Tests im Amateurbereich gewesen ist. Denen ein Chaos am Freitag vorausgegangen war.