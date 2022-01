ÖVP in verzwickter Lage

Auch wenn alles supersauber läuft, kann mit Umfragen eine Stimmung erzeugt oder verstärkt werden. Da haben sich in der vergangenen Woche die politisch unauffälligen „RegionalMedien“ ins Spiel gebracht. In einem „Politbarometer“ zur Lage in Salzburg, mit dem eine Grazer Marktforschungsgesellschaft beauftragt wurde, lässt man Landeshauptmann Wilfried Haslauer in der Vertrauensfrage abstürzen. Auf dem ersten Platz steht laut der Umfrage nicht Haslauer, sondern Verkehrslandesrat Stefan Schnöll – gleich gefolgt von seinem Regierungskollegen Josef Schwaiger.