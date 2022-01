Die PCR-Tests im großen „Krone“-Check

Wer wird das Rennen um den schnellsten PCR-Test in Österreich machen? Eines vorab - Oberösterreich ist es nicht. Nach den vielen Beschwerde-Mails über fehlende oder zu spät kommende Testergebnisse, die jeden Tag bei uns in der Redaktion ankommen, war die Erwartungshaltung schon vorab gering. Auch in den Schulen herrschte diese Woche erneutes Test-Chaos. Die gute Nachricht dennoch: Bei meinem PCR-Gurgeltest am Donnerstag im Design Center in Linz hat alles funktioniert.