Transporter bei Kollision auf Kreuzung umgekippt

Folgenschwerer Unfall in der Nacht auf Samstag in Innsbruck: Ein 23-jähriger Einheimischer fuhr mit seinem Kleintransporter trotz roter Ampel in eine Kreuzung ein und kollidierte dort mit einem Auto. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Transporter um. Der Lenker, bei dem ein Alkotest positiv verlief, sowie die Insassen des Pkw erlitten dabei Verletzungen.