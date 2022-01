Regierungs-Impfbonus soll bei Bürgern landen

Zusätzliche Verlosung in Hornstein

In Hornstein hat man die 80-Prozent-Hürde bereits geschafft. Bürgermeister Christoph Wolf will den Bonus des Bundes für die Feuerwehr und die Volksschule aufwenden. Gleichzeitig will er die Quote bis 15. März noch zusätzlich auf mindestens 90 Prozent steigern. „Als kleinen Anreiz zur Impfung starten auch wir eine Verlosung“, sagt Wolf. Wird das Ziel erreicht, gibt es 20 Hornstein-Gutscheine im Wert von jeweils 500 Euro zu gewinnen.