LH Platter kämpft für die Polizeiausbildung

Wichtige Dinge hatte LH Günther Platter am Donnerstag im Innenministerium in Wien zu besprechen. In der Herrengasse, wo Platter in den Jahren 2007 und 2008 bekanntlich selbst Hausherr war, traf er den amtierenden Innenminister Gerhard Karner zu einem Arbeitsgespräch. Karner ist seit Platter übrigens schon der achte Minister für Inneres.