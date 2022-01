5G am Flughafen: In den USA heikel, bei uns nicht

In Frankreich zum Beispiel werden Frequenzen zwischen 3,6 bis 3,8 GHz genutzt mit einer geringeren Leistung als es in den USA vorgesehen ist. Auch in Südkorea wurden keine Probleme durch Mobilfunkmasten in der Nähe von Flughäfen mit einer 5G-Bandbreite zwischen 3,42 und 3,7 GHz festgestellt. Am Flughafen Wien ist 5G auf den Frequenzen zwischen 3,4 und 3,8 GHz seit etwa drei Jahren in Betrieb.