5G erreicht Ende 2021 zwei Milliarden Menschen

Keine Mobilfunktechnik hat sich so schnell am Markt durchgesetzt wie 5G. Das geht aus dem aktuellen Ericsson Mobility Report hervor, der am Dienstag in Stockholm veröffentlicht wurde. Der superschnelle 5G-Mobilfunk wird demnach Ende des Jahres von mehr als zwei Milliarden Menschen weltweit genutzt werden. Das sind doppelt so viele wie noch vor einem Jahr.